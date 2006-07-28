Сьогодні круглий стіл продовжить роботу

Точну інформацію про початок другого раунду засідання загальнонаціонального круглого столу прес-служба Президента України розповсюдить сьогодні орієнтовно після 10.30 разом із правилами акредитації на захід.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як раніше передавав кореспондент УНІАН, учора після завершення першого дня роботи круглого столу за участю Президента України, лідерів політичних сил та представників громадськості заступник голови Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК повідомив журналістам, що засідання круглого столу продовжиться сьгодні не раніше 12.00.

«Завтра з 10.30 робоча група продовжить працювати, і ми очікуємо, що після 12 год. учасники круглого столу знову зберуться», - сказав він.