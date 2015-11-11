Спійманий при спробі підриву колії біля військової частини диверсант "ДНР" відсидить 5 років (фото)
16:18, 11 листопада 2015Політика
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Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив до 5 років позбавлення волі диверсанта, який готував вибух на залізничній колії біля військової частини.
У Харкові диверсанта "ДНР" посадили на 5 років / sbu.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Співробітники СБУ затримали диверсанта при спробі активації вибухового пристрою на залізничниї колії, прокладеній на базу пально-мастильних матеріалів військової частини Збройних сил України.
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Терорист планував здійснити диверсію за прямою вказівкою представників "спецслужби" терористичної організації "ДНР". Він виготовив вибуховий пристрій з двох мін, протитанкової ТМ-62 і "прилипаючої" міни СПМ. Електродетонатор був виведений на мобільний телефон.
Вироком суду диверсант визнаний винним за ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України.
Диверсанта спіймали при активації вибухового пристрою / sbu.gov.ua
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