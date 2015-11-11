Спійманий при спробі підриву колії біля військової частини диверсант "ДНР" відсидить 5 років (фото)

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники СБУ затримали диверсанта при спробі активації вибухового пристрою на залізничниї колії, прокладеній на базу пально-мастильних матеріалів військової частини Збройних сил України.

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Терорист планував здійснити диверсію за прямою вказівкою представників "спецслужби" терористичної організації "ДНР". Він виготовив вибуховий пристрій з двох мін, протитанкової ТМ-62 і "прилипаючої" міни СПМ. Електродетонатор був виведений на мобільний телефон.

Вироком суду диверсант визнаний винним за ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України.