Наша Україна ставить умови

«Нашу Україну» цілком влаштовуватиме наявність у нової коаліції як мінімум трьох учасників - «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив народний депутат України, член фракції «Наша Україна» Анатолій КІНАХ.

«Ми вважаємо, що найоптимальнішим варіантом нової коаліції була б коаліція, яка сформувалась як мінімум із трьох учасників – “Нашої України”, БЮТ і Партії регіонів», - сказав А.КІНАХ, додавши, що «реалії, безумовно, створюють серйозні проблеми для реалізації такого варіанту».

А.КІНАХ зазначив, що незважаючи на це, переговори про створення коаліції в такому форматі зараз відбуваються.

«В основу наших переговорів укладається також принцип, що ми не будемо брати участі в новій коаліції в разі присутності там комуністів, маючи на увазі протилежні програмні ідеологічні засади», - повідомив депутат.

Водночас, зауважив А.КІНАХ, у “Нашої України” є також серйозні зауваження до концепції методів формування майбутнього коаліційного уряду. За його словами, в “Нашій Україні” вважають, що ті особи, які символізують протистояння в суспільстві, незалежно від прізвищ, не можуть формувати уряд, який буде консолідувати суспільство і буде урядом національного примирення. Другою умовою формування коаліції, з точки зору “Нашої України”, є те, що кадрова політика повинна проводитися за принципом: «не свій-чужий, а на основі професіоналізму і моральних якостей», - зауважив А.КІНАХ.

«Все це є зараз предметом переговорів», - наголосив депутат.