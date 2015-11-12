Розгляд справи Кошляка має відбуватися у відкритому режимі – адвокат

Про це заявив адвокат Андрій Колесник після засідання Апеляційного суду Чернігівської області, де розглядалася скарга захисту на ухвалу Новозаводського суду про арешт М. Кошляка. Захист наполягає, що клопотання прокурорів про обрання найсуворішої міри запобіжного заходу не обґрунтоване матеріалами кримінального провадження. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 13.30 понеділка, 16 листопада.

У середу під час засідання сторона обвинувачення заявила клопотання про розгляд справи без участі преси. Суд задовольнив клопотання частково: засідання буде закритим, коли прокурор доводитиме свою позицію і згадуватиме прізвища свідків.

«Сьогодні процес був публічним. Наприкінці засідання я заявив клопотання про те, щоб пресу й надалі не видаляти із зали, оскільки у цьому відпала необхідність: сторона захисту оголосила вже всіх свідків», – повідомив Андрій Колесник.

Адвокат зазначив, що у понеділок засідання відновиться, найімовірніше, з розгляду його клопотання.

За словами Андрія Колесника, захист сподівається на законне рішення суду.

Нагадаємо, Михайло Кошляк є головою Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Крім того, він заснував наймасовіший спортивний клубу в регіоні – «Дзюдо – Дніпро», де з дітьми безкоштовно займаються тренери світового рівня. Клуб також відомому своїми доброчинними проектами та програмамисоціальної адаптації дітей і підлітків.