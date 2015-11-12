Клімкін: Донбас є інструментом Путіна для дестабілізації України

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, пише Європейська правда.

"Зрозуміло, що амбіції Путіна не обмежуються Донбасом, він хоче тривалої дестабілізації демократичної України. Донбас є лише інструментом для досягнення цієї мети", - сказав міністр.

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Наразі ж, за його словами, Кремль на 100% контролює дії сепаратистів і в кожній їх одиниці присутній фаховий російський офіцер.

"Єдиним способом змусити Росію дотримуватись мінських угод є постійний тиск на неї, в тому числі з допомогою санкцій.

Тестом того, що хоче Кремль, є повне відведення з Донбасу російських військ, зброї, звільнення заручників і повернення нам контролю над українсько-російським кордоном. У цьому випадку жодних компромісів, проміжних станів бути не може" - сказав Павло Клімкін.

Як повідомлялося, ЄС у зв’язку з тим, що Росія не виконала мінські угоди можу продовжити економічні санкції проти неї ще на півроку.