Нова голова Житомирської облради одразу ж відмовилася від зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на сесії облради після того, як було оголошено, що за результатами таємного голосування її обрали головою.

"Я відмовляюся від зарплати голови Житомирської обласної ради, тобто, пропоную її встановити символічною, у розмірі 1 грн", - сказала Лабунська.

Депутати підтримали таку пропозицію, проголосувавши за неї.

На сесії також оголосили про створення в Житомирській обласній раді 8 депутатських фракцій - партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Батьківщина", Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Свобода", Народної партії, УКРОП і "Опозиційний блок".

У сесії оголошено перерву, роботу планується продовжити на наступному тижні.

Лабунська зазначила, що в обласній раді, швидше за все, вдасться створити потужну коаліцію. "Зараз, перед виборами (другим туром виборів мера Житомира - УНІАН), важко говорити, якою буде ця коаліція, які депутати увійдуть до неї, думаю, що після 15 листопада пристрастей стане менше", - сказала голова облради.

Як повідомляв УНІАН, головою Житомирської обласної ради VII скликання була обрана депутат ВО "Батьківщина" Лабунська.

За результатами виборів 25 жовтня в Житомирської обласної ради пройшли представники 8 партій.