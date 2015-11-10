ОПОРА показала інфографіку щодо другого туру виборів мерів в Україні

Тільки у 5 з 35 міст, в яких кількість виборців дорівнює або вища від 90 тис., переможця на виборах міського голови визначили 25 жовтня: це Слов'янськ, Лисичанськ, Одеса, Тернопіль, Харків.

Зазначається, що в 29 з 35 міст 15 листопада відбудеться другий тур (повторне голосування), за результатами якого будуть визначені нові мери.

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До таких міст належать: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Краматорськ, Житомир, Ужгород, Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь, Івано-Франківськ, Біла Церква, Кіровоград, Сєвєродонецьк, Львів, Миколаїв, Кременчук , Полтава, Рівне, Суми, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів та Чернівці.

При цьому 25 жовтня в Маріуполі не голосували, дата проведення виборів досі залишається невідомою.