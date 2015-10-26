ОДА: До Житомирської облради проходять 8 партій, лідери - "БПП", "Батьківщина" і "Опоблок"

До Житомирської обласної ради, за результатами опрацювання 66% протоколів, проходять 8 партій.

Про це повідомили УНІАН у Житомирській обласній державній адміністрації. За попередніми підрахунками, на Житомирщині лідирує "Блок Петра Порошенка "Солідарність", який набирає 23,36% голосів. За ВО "Батьківщина" проголосували 16,89% виборців, "Опозиційний блок" - 9,03%. Читайте такожУ Житомирі до другого туру пройшли висуванці від "БПП" та "Батьківщини" – штаби кандидатів Також долають 5-відсотковий бар'єр партії: Радикальна партія Олега Ляшка – 8,99%, "Самопоміч" отримавши 8,32% голосів, "ВО "Свобода" – 7,41%, УКРОП – 7,37% та "Народна партія" - 7,25%. Довідка УНІАН. До Житомирської обласної ради балотуються кандидати за списками 16 партій.

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