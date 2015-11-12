СБУ затримала в Запоріжжі інтернет-пропагандиста "ДНР" (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, з представником фейкового "міністерства" пропагандист познайомився на початку 2014 року по інтернету і отримав пропозицію за гроші розміщувати в соцмережах антиукраїнські матеріали.

За даними СБУ, прийнявши пропозицію, він з допомогою створеного на чуже ім'я облікового запису здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в різних інформаційно-аналітичних пабліках.

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"Публікувалися матеріали про результати проведених на території регіону радикальних акцій, в тому числі і терористичних актів, а так само матеріали із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України, до акцій непокори владі, інструкції щодо ухилення від мобілізації та інші матеріали, метою яких була дестабілізація соціально-політичної ситуації в регіоні", - повідомили в УСБУ.

За інформацією прес-центру відомства, з метою приховування незаконної діяльності пропагандист використовував спеціальні сервіси, що дозволяють змінювати ІР-адреси фактичного місця доступу в мережу Інтернет.

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Зловмисник був затриманий 10 листопада. "Під час затримання правопорушник намагався чинити опір співробітникам СБУ та приховати докази своєї діяльності в інтересах "Міністерства зв'язку ДНР", - розповіли в управлінні.

Комп'ютерна техніка, з допомогою якої здійснювалася антиукраїнська діяльність, вилучено та направлено на експертизу, за підсумками якої будуть кваліфіковані дії зловмисника в рамках Кримінального кодексу України.