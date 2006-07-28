Бокий стверджує, що Тимошенко бреше

Народний депутат з фракції СПУ Іван БОКИЙ спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що в кабінет спікера Олександра МОРОЗА закуплено меблі вартістю більш як 2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні парламенту.

І.БОКИЙ сказав, що такі заяви лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО є брехнею. «Їй важливо оплювати людину, а там - хоч трава не рости», - підкреслив він.

І.БОКИЙ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО та представники БЮТ розгорнули наклепницьку кампанію проти О.МОРОЗА.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що вона "отримала довідку, що депутати, зокрема, від Партії регіонів, КПУ та СПУ вже розподіляють між собою квартири, пільги в комітетах".

"Я знаю, що МОРОЗ виділив собі у кошторисі 2,5 мільйони на м`які меблі. Я не знаю, що це мають бути за меблі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що в неї це викликає "відчуття дежавю часів КУЧМИ".