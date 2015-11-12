Місія США при ОБСЄ: Росія повинна підтримати пропозиції України щодо проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі

Про це йдеться у заяві посла США при ОБСЄ Деніела Беєра, яку він оголосив 12 листопада на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми наближаємося до кінця 2015 року та до граничного кінцевого терміну, визначеного Комплексом заходів із виконання Мінських угод. Ми потребуємо прогресу зараз більше ніж будь-коли до цього. Вже настав час для Росії та сепаратистів, яких вона підтримує, цілеспрямовано взяти зобов'язання щодо українських пропозицій із проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей", - наголосив Беєр.

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У цьому зв'язку він пояснив, що ці вибори повинні повністю відповідати українському закону та міжнародним стандартам, в тому числі щодо вільної участі українських політичних партій, громадянського суспільства та ЗМІ. Вибори повинні відбуватися за спостереження Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ.

"Нездатність це зробити буде провалом у впровадженні Мінських угод, до яких безповоротно прив'язані санкції", - наголосив Беєр.