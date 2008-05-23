Казахстан готовий транспортувати нафту через ”Одеса - Броди”

Казахстан готовий транспортувати свої енергоресурси через нафтопровід “Одеса - Броди”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-міністр енергетики та мінеральних ресурсів Республіки Казахстан Ляззат КІІНОВ на спільній прес-конференції учасників Енергетичного саміту в Києві.

Зокрема, Л.КІІНОВ привітав рішення сьогоднішнього саміту. “Казахстан готовий поставляти енергоресурси за вашою системою”, - сказав він. При цьому віце-міністр висловив сподівання, що це зблизить народи.

Як повідомлялося, однією з головних тем Енергетичного саміту є практична реалізація переведення нафтопроводу “Одеса- Броди” в аверсний режим.