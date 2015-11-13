В УКРОПі мають намір домагатися справедливості для своєї політсили і всіх репресованих патріотів

Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

"Ми вважаємо, що правда на нашому боці, і ми здатні її довести інтелектуально. Не просто довести, а й домогтися справедливості", – сказав Геннадій Корбан.

Він зазначив, що УКРОП виступає за зміну системи влади і припинення політичних репресій. "Ми домагатимемося справедливості й для тих численних патріотів, які сьогодні сидять у в’язницях, сидять за брехливими обвинуваченнями", – наголосив політик.

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Лідер УКРОПу нагадав, що на 17 листопада намічено судовий розгляд апеляційної скарги Генеральної прокуратури України, яка вимагає його арешту. Також найближчим часом, ймовірно, 13 листопада, буде подано скаргу захисту Геннадія Корбана на рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відповідаючи на запитання про долю «Фонду оборони країни», з якого він, за версією прокуратури, вкрав гроші, Геннадій Корбан сказав: «Зараз діяльність фонду заблокована правоохоронними органами. Вони вчинили просто як вандали стосовно приміщень, техніки, тих цінностей, які звичайно роздавалися на передовій».

Політик назвав цинічними заяви правоохоронців про те, що він нібито викрадав гроші з цього фонду. «Це приватний фонд, який було організовано за підтримки нашої адміністрації (Дніпропетровської ОДА. – Ред.) для волонтерів, їхньої діяльності. Ми до нього жертвували свої особисті кошти», – сказав він.

Геннадій Корбан назвав дії силовиків щодо «Фонду оборони країни» злом, висловивши впевненість, що справедливість переможе, а винних у його розгромі буде покарано.