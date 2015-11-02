Голова СБУ запевняє, що не хотів "кидати тінь" на благодійний фонд, добровольців і волонтерів

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що не хоче «кинути тінь» на благодійний фонд, добровольців і волонтерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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За словами Грицака, ліквідоване у Дніпропетровську «злочинне угруповання спеціалізувалося на викраденні людей... За матеріалами проваджень, за командою керівників так звані приватні охоронці Кошляка, озброєні автоматами, здійснювали викрадення і тиск чинили на цих людей. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом».

Як заявив голова СБУ, створений цією групою конвертаційний центр «мав відношення або легалізовував кошти для однієї із політизованих структур, яка бере участь у перегонах (виборчих - УНІАН)». «Зараз можна сказати, до кого він мав безпосереднє відношення. На потреби потенційного кандидата у мери міста Києва, за попередніми підрахунками, було обготівковано близько 50 млн грн», - сказав голова СБУ. «Добовий оборот конверта сягав 15-20 млн грн», - додав він.

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Грицак зауважив, що не хоче робити «ніяких висновків і робити когось злочинцем». «Не хочу кинути жодним чином тінь на фонд, на людей, на добровольців, на волонтерів, які працювали в цьому фонді, але вони абсолютно не знали того, напевно, що тільки те, що лежить зверху, - це зі 160 млн грн 40 млн пішло не на ті цілі, куди планувалося», - сказав він.

У свою чергу генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що ця організована злочинна група – «не сьогоднішнього дня», вона має «тривалу історію починаючи ще з 2000-х років». Шокін додав, що слідчі Генпрокуратури разом із СБУ розслідують справи, «які мали місце й раніше».