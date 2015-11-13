Корбан вважає, що його викраденням керував Павло Демчина – "смотрящий" від Ігоря Кононенка

«Я знаю, що за кілька тижнів до того, як мене викрала СБУ, до Трепака (Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ. – УКРОП) з'явився його колега Павло Демчина (перший заступник начальника ГУ по боротьбі з корупцією і злочинністю СБУ. – УКРОП). Цей негідник представився «смотрящим» від нардепа Ігоря Кононенка і генпрокурора Шокіна. І пояснив Трепакові, що необхідно провести нехитру спецоперацію, щоб викрасти й заарештувати Корбана, тобто мене», – написав Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.

За словами Корбана, Трепак відмовився виконувати наказ, вказавши Демчині на двері. «І нагадавши, що він – офіцер і тому не потерпить ніяких «смотрящих». Я особисто не знайомий з цією людиною. Знаю тільки, що він є ставлеником Грицака. Саме Трепак взяв «діамантових» прокурорів. Що сталося далі – всім відомо. Ось так «смотрящі» роблять кар'єру», – резюмує Корбан.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Віктор Трепак подав у відставку, проте незабаром СБУ її спростувала.