Даремно Росію на Енергосаміт не покликали

Народний депутат України, міністр палива та енергетики в опозиційному уряді Юрій БОЙКО вважає помилкою те, що до енергодіалогу під час саміту не залучили російських партнерів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

“Взагалі-то те, що наша країна прийняла саміт такого рівня - це, безумовно, позитивна подія”, - так прокоментував Ю.БОЙКО проведення в Києві Міжнародного енергетичного саміту.

При цьому, він акцентував на тому, що «світ давно зрозумів, що енергетична безпека - це основна складова безпеки будь-якої країни. І можна мати найсучаснішу армію, обладнання, але якщо не буде енергетики, то вона буде неспроможна захистити державу».

Ю.БОЙКО вважає позитивними процеси, які зараз відбуваються в Україні щодо об’єднання зусиль задля володіння джерел енергопостачання.

«Світ давно вже зрозумів, що диверсифікація енергопостачання - це також дуже важливо для будь-якої країни. Самотужки одна країна з цим справитись не може. Тому більшість країн, розуміючи, що загострюється конкуренція за володіння енергоносіями в світі, об’єднує спільноту і те, що у нас іде такий діалог - це позитив. Але при цьому, я вважаю, що помилкою є те, що Україна не залучила багатьох гравців на ринку енергоносіїв, скажімо російських партнерів”, - аналізує опозиційний міністр.

«Євросоюз весь час намагається працювати тісніше з Росією, весь час намагається інтегруватись більше, там, іде жвавий обмін активами, іде 30% ринку Євросоюзу наповнює газом Росія. І те, що сьогодні там не було російської делегації, на наш погляд, це помилка», - вважає Ю.БОЙКО.

При цьому він вважає «спрощеним розумінням» процесу енергобезпеки те, що саміт був покликаний для отримання енергетичної незалежності від Росії, бо неможливо відокремитись від партнера, в якого 80% газового ресурсу іде по нашій території.

«Коли кажуть про незалежність або залежність, це спрощене розуміння. Ну, як можна казати, що Росія не залежить від України як транзитної держави, якщо 80% російського газу в Європу іде нашою територією? І 37 тисяч кілометрів наших магістральних газогонів обслуговує якраз Європейський Союз, постачаючи туди російський газ. Хто може сказати, що Росія від нас не залежить? Росія якраз більше залежить від нас в транзиті газу. Наша країна займає ключове місце в транзиті енергоносіїв до Європейського Союзу і є такою важливою складовою енергетичної безпеки Євросоюзу. І тому сьогодні були присутні багато представників Євросоюзу» - вважає Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, в Енергетичному саміті беруть участь Президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Грузії - Михайло СААКАШВІЛІ, Естонії - Томас Хендрік ІЛЬВЕС, Латвії - Валдіс ЗАЛТЕРС, Литви - Валдас АДАМКУС і Польщі - Лех КАЧИНСЬКИЙ, а також комісар Європейської комісії з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, віце-президент Республіки Болгарія Ангел МАРІН, віце-міністр Казахстану Ляззат КІІНОВ, міністр закордонних справ Словацької Республіки Ян КУБІШ і Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Бойден ГРЕЙ.