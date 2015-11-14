Керівництво України відреагувало на теракти в Парижі
Президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман висловилися стосовно нічних терактів у столиці Франції.
Відповідні повідомлення вони зробили у соцмережах.
Зокрема, Порошенко написав у своєму "Твіттері", що шокований паризькими терактами.
"Глибоко шокований трагедією в Парижі. Тероризм - наш спільний ворог. Солідарний з народом Франції", - зазначається в повідомленні.
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Яценюк також зазначив, що Україна є союзником Франції у боротьбі з тероризмом.
"Жахливі повідомлення з Франції. Наше найглибше співчуття - родинам загиблих і постраждалим. Україна підтримує Францію у цю важку хвилину - підтримує як щирий друг і як рішучий союзник проти тероризму", - сказано в повідомленні у Facebook прем'єра.
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В свою чергу Гройсман назвав події в Парижі атакою на весь цивілізований світ і також висловив співчуття з цього приводу.
"Це атака не лише на Францію, це атака на весь цивілізований світ. Маємо зберігати єдність, лише спільно ми зможемо перемогти тероризм.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблих і всьому французькому народу. Разом з вами молимося, щоб всі заручники повернулися додому живими і здоровими", - зазначається на сторінці спікера у Facebook.