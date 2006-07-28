Блок Лазаренка прийшов до влади в Дніпропетровську

57 депутатів від Партії регіонів, Компартії України та Блоку Лазаренка заявили про створення більшості в Дніпропетровській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Дніпропетровську народний депутат України, керівник обласної організації Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ.

За його словами, коаліція узгоджено висуватиме на посаду голови Дніпропетровської облради заступника керівника обласної організації Партії регіонів Михайла РАЗГОНЯЄВА.

Як повідомив журналістам керівник фракції Блоку Лазаренка Іван ЛАЗАРЕНКО, до коаліції більшості наразі долучилися 12 депутатів від блоку з 17 обраних до обласної ради. Позиція з цього приводу депутата Дніпропетровської облради Павла ЛАЗАРЕНКА невідома.

Дніпропетровська облрада нараховує 100 депутатів.

Довідка УНІАН. Установча сесія Дніпропетровської облради, яка почалася 17 травня, до цього часу так і не завершена. Впродовж наступних засідань 31 травня та 2 червня депутати не змогли обрати голову обласної ради, сформувати постійні комісії та фракції.

Раніше на посаду голови Дніпропетровської облради претендував О.ЦАРЬОВ, якого за рішенням суду було знято з реєстрації депутатом облради, після цього Партія регіонів висунула на цю посаду кандидатуру Михайла РАЗГОНЯЄВА.

Натомість фракція партії “Народний Союз Наша Україна” пропонувала на посаду керівника ради Миколу ШВЕЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, 53 депутати Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів, Комуністичної партії України та Блоку Лазаренка, замість наміченої сесії, провели сьогодні збори поза стінами облради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку головний державний виконавець управління юстиції в Дніпропетровській області Ігор КУЛИКОВСЬКИЙ зачитав зазначеним депутатам, що зібралися перед сесійною залою обласної ради, ухвалу Кіровського районного суду Дніпропетровська про заборону ініціювати та проводити пленарне засідання установчої сесії облради 5-го скликання до розгляду в суді адміністративної справи за позовом виборця Єлизавети БУРТОВОЇ.

Зрозумівши, що до сесійної зали їм не потрапити, депутати вирішили провести збори в приміщенні Будинку профспілок, які тривали близько години.

У своїх виступах депутати висловлювали своє обурення ситуацією з безуспішним формуванням керівних органів Дніпропетровської обласної ради, яке вони пов’язують з нинішнім керівником облради Миколою ШВЕЦЕМ та головою обласної територіальної виборчої комісії Анатолієм ГАЛКОЮ. Разом з тим, учасники депутатських зборів не підтримали пропозицію про висловлення М.ШВЕЦЮ недовіри.