У Дніпропетровську членів комісії не пускали на виборчу дільницю - КВУ

Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Дніпропетровської обласної організацій Комітету виборців України Станіслав Жолудєв.

«Практично всі виборчі дільниці відкрилися рівно о 8 годині. Як повідомили спостерігачі КВУ, деякі дільниці відкрилися з незначним запізненням, - зазначив Жолудєв.

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За його словами, на виборчій дільниці 121/175, розташованій в гуртожитку Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, були витіснені з приміщення члени комісії від кандидата в мери Дніпропетровська Бориса Філатова (УКРОП).

«Члени комісії від кандидата Олександра Вілкула («Опозиційний блок») почали ранкове засідання без кворуму, що є незаконним. За цим фактом спостерігачі КВУ склали відповідний акт про порушення виборчого законодавства», - повідомив Жолудєв».

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Як повідомляє ОПОРА, на двох виборчих дільцях у Дніпропетровську – №121093 і №121331 – члени комісій не пускають спостерігачів від Громадянської мережі ОПОРА.

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За інформацією Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, сьогодні о 7 год. 25 хв. до поліції надійшов анонімний телефонний дзвінок про замінування виборчої дільниці, розташованій в школі №139 Індустріального району Дніпропетровська. Піротехніки жодних вибухонебезпечних предметів тут не знайшли. Виборча дільниця розпочала роботу в штатному режимі.

Як повідомили УНІАН в Дніпропетровській облдержадміністрації, сьогодні в області відкрито 954 виборчі дільниці - Кривому Розі - 293, у Дніпродзержинську - 97, в Нікополі та Павлограді - 60 і 50 відповідно. Крім того другий тур місцевих виборів проходить у 25 - у селах і селищах.