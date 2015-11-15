У Дніпропетровську членів комісії не пускали на виборчу дільницю - КВУ
Сьогодні у Дніпропетровську в день голосування у другому турі на виборах Дніпропетровського міського голови відкрилися всі 430 виборчих дільниць.
Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Дніпропетровської обласної організацій Комітету виборців України Станіслав Жолудєв.
«Практично всі виборчі дільниці відкрилися рівно о 8 годині. Як повідомили спостерігачі КВУ, деякі дільниці відкрилися з незначним запізненням, - зазначив Жолудєв.
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За його словами, на виборчій дільниці 121/175, розташованій в гуртожитку Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, були витіснені з приміщення члени комісії від кандидата в мери Дніпропетровська Бориса Філатова (УКРОП).
«Члени комісії від кандидата Олександра Вілкула («Опозиційний блок») почали ранкове засідання без кворуму, що є незаконним. За цим фактом спостерігачі КВУ склали відповідний акт про порушення виборчого законодавства», - повідомив Жолудєв».
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Як повідомляє ОПОРА, на двох виборчих дільцях у Дніпропетровську – №121093 і №121331 – члени комісій не пускають спостерігачів від Громадянської мережі ОПОРА.
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За інформацією Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, сьогодні о 7 год. 25 хв. до поліції надійшов анонімний телефонний дзвінок про замінування виборчої дільниці, розташованій в школі №139 Індустріального району Дніпропетровська. Піротехніки жодних вибухонебезпечних предметів тут не знайшли. Виборча дільниця розпочала роботу в штатному режимі.
Як повідомили УНІАН в Дніпропетровській облдержадміністрації, сьогодні в області відкрито 954 виборчі дільниці - Кривому Розі - 293, у Дніпродзержинську - 97, в Нікополі та Павлограді - 60 і 50 відповідно. Крім того другий тур місцевих виборів проходить у 25 - у селах і селищах.