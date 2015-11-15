У Чернігові поліція у "день тиші" відкрила справи щодо підкупу виборців

Про УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Національної поліції в області.

Згідно з повідомленням, 14 листопада до чергової частини Чернігівського відділу поліції почали надходити повідомлення щодо підкупу виборців представниками благодійного фонду. Усього було зареєстровано 8 таких звернень.

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За адресами, на які вказали заявники, виїжджали слідчо-оперативні групи Чернігівського відділу поліції. Були опитані представники фонду та громадяни.

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Всі факти внесено в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

За двома фактами відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 160 ККУ (підкуп виборця), максимальна санкція якої позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на такий самий строк.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня у Чернігові представники "Правого сектору" заявили, що благодійний фонд "Поліський оберіг" під виглядом надання матеріальної допомоги у сумі 300 грн чернігівцям, які потрапили у скрутне становище, займається підкупом виборців.