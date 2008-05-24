У БЮТ вважають, що це вони виграли суд у Ставнійчук

Блок Юлії Тимошенко вважає, що Апеляційний Адміністративний суд Києва визнав недостовірною інформацію заступника голови Секретаріату Президента України Марини СТАВНІЙЧУК щодо фактів підкупу виборців БЮТом.

Про це УНІАН повідомив керівник юридичного департаменту БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

“Суд встановив, що інформація недостовірна. Але суд за браком часу не зміг встановити факт поширення завідомо недостовірної інформації”, - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

За його словами, наразі М.СТАВНІЙЧУК “грає на процесуальних моментах: вдається до спроби відвести Секретаріат Президента від відповідальності”.

В.ПИЛИПЕНКО також повідомив, що сьогодні в засіданні Адміністративного суду брали участь окрім М.СТАВНІЙЧУК співробітники Служби безпеки України, “які постійно перебували у приміщенні суду і ходили по різних кабінетах”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня М.СТАВНІЙЧУК повідомила УНІАН, що Апеляційний адміністративний суд повністю задовольнив її скаргуна рішення Печерського районного суду Києва щодо позову БЮТ проти неї, поданого 21 травня.

«Судом постановлено, що немає ніяких підстав стверджувати, що я, СТАВНІЙЧУК, завідомо знала про недостовірність документів», - сказала вона, наголосивши, що рішення суду є остаточним.

19 травня М.СТАВНІЙЧУК на брифінгу закликала БЮТ відмовитися від поширення неправдивої інформації про спроби фальсифікацій виборів мера Києва.

Зокрема, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що 18 травня було зафіксовано поширення листівок компрометуючого характеру, у яких йшлося про начебто відмову кандидата у мери Києва Віталія КЛИЧКА балотуватися на цю посаду на користь кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово під час зустрічей з виборцями говорила про ймовірність фальсифікації результатів майбутніх виборів мера Києва.

Також заступник глави Секретаріату Президента закликала БЮТ відмовитися від тиску на виборців напередодні виборів у столиці.

Після цього БЮТ звернувся до суду з позовом до М.СТАВНІЙЧУК "у зв’язку з абсурдними і абсолютно безпідставними звинуваченнями на адресу Блоку".