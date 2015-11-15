У КМДА оприлюднили дані щодо явки на виборах мера Києва станом на 18:20

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це поінформував Володимир Бондаренко – керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством, щодо підготовки та проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київради.

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За отриманими від дільничних виборчих комісій оперативними даними, у районах Києва явка становила:

- Голосіївський - 25,13%;

- Дарницький - 24,74%;

- Деснянський - 26,61%;

- Дніпровський - 26,36%;

- Оболонський - 28,23%;

- Печерський - 24,68%;

- Подільський - 26,13%;

- Святошинський - 27,26%;

- Солом’янський - 24,20%;

- Шевченківський - 25,13%.

Як повідомляв УНІАН, до другого туру виборів мера Києва вийшли нинішній міський голова Віталій Кличко (партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») і Борислав Береза (Партія рішучих громадян).