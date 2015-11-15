У КМДА оприлюднили дані щодо явки на виборах мера Києва станом на 18:20
Станом на 18:20 на виборах мера Києва проголосували 552 тис. 817 осіб, що становить 25,95% від загальної кількості виборців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це поінформував Володимир Бондаренко – керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством, щодо підготовки та проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київради.
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За отриманими від дільничних виборчих комісій оперативними даними, у районах Києва явка становила:
- Голосіївський - 25,13%;
- Дарницький - 24,74%;
- Деснянський - 26,61%;
- Дніпровський - 26,36%;
- Оболонський - 28,23%;
- Печерський - 24,68%;
- Подільський - 26,13%;
- Святошинський - 27,26%;
- Солом’янський - 24,20%;
- Шевченківський - 25,13%.
Як повідомляв УНІАН, до другого туру виборів мера Києва вийшли нинішній міський голова Віталій Кличко (партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») і Борислав Береза (Партія рішучих громадян).