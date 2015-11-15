Яценюк: Під час обстрілів у зоні АТО знову гинуть наші хлопці, війна проти України триває

Під час обстрілів у зоні АТО знову гинуть наші хлопці, війна проти України продовжується. Про це йдеться у зверненні прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, розміщеному на Урядовому порталі.

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«Ми віримо в цінності. Ми захищаємо цінності. Зло, вчинене проти іншого, знайде спільну відповідь. З терористом і агресором не шукають примирення. Терориста і агресора знищують разом», - зазначив він.

«Співчуття наших людей до трагедії в Парижі – це особливе і важливе почуття. Воно означає, що чужий біль не залишає нікого в Україні байдужим. Але дуже важливо, щоб наше співчуття було не лише риторичним чи емоційним. Наше почуття має бути діяльним», - додав Яценюк.

За словами прем’єр-міністра, під час обстрілів у зоні АТО знову гинуть українці.

«Війна проти України продовжується. Наша найважливіша справа – перетворити спільний біль на непорушну єдність навколо ідей і мрій, з якими ми ототожнюємо Україну», - зауважив він, пояснивши, що «це означає єдність навколо спільної свободи і національної незалежності. Це означає єдність навколо нашого війська і нашої держави. Це означає спільну велику підтримку наших воїнів і їхніх сімей. Це означає наше зусилля не допустити жодної спроби дестабілізувати становище в Україні».

«Ворог, який йде проти нас усіх, шукає різні способи упокорення вільних людей. Ми здатні зупинити цього ворога. І ми це довели. Бо його суть – порожнеча. Його сила – пил і тлін. Не біймося. Не зупиняймося. Будьмо разом, попри будь-яке випробування. Нехай Господь береже нас усіх. Нехай Господь захистить Україну, наше військо, державу і народ», - наголосив Яценюк.