В АП розповіли, де на Донбасі зараз найгарячіше

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«Найскладнішою ситуація залишається поблизу Донецького аеропорту. Так, НЗФ вчора цинічно порушили досягнуті домовленості, обстрілявши зі 120-мм мінометів українські укріплення поблизу Авдіївки, внаслідок чого один український військовий загинув та восьмеро було поранено. Встановлено, що міномети, з яких було проведено обстріл, ворог замаскував у Путилівському лісі, одному з парків Донецька», - сказав Мотузяник.

Загалом за добу зафіксовано 23 ворожі провокації у районі Донецького аеропорту. При цьому противник відкривав неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, підствольних та ручних гранатометів.

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Крім того, за його словами, противник порушив режим тиші, здійснивши провокацію із застосуванням стрілецької зброї проти українських військових, які розташовуються поблизу Станиці Луганської.

У решті гарячих точках Луганщини було спокійно, окрім Попасної, біля якої позиції сил АТО були обстріляні з крупнокаліберних кулеметів ворога.

На Донецькому напрямку, у районі Світлодарської дуги, була зафіксована одинична провокація противника поблизу села Луганське із використанням станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Також ворог обстріляв українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, автоматичні станкові та підствольні гранатомети поблизу Красногорівки та Мар’їнки.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку на Донбасі зафіксовано 30 обстрілів.