Партія "УКРОП" закликає силові відомства не допустити втечу голови Дніпропетровської ТВК до Криму
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" закликає силові відомства не допустити втечу голови Дніпропетровської Територіальної виборчої комісії до Криму.
Про це йдеться у зверненні партії "УКРОП" до силових відомств України.
"За нашими даними з надійних та добре поінформованих джерел, зараз готується втеча голови міської ТВК Дніпропетровська Валентини Панкуліч до анексованого Криму", - йдеться у зверненні.
У зверненні стверджується, що за повідомленням кримських патріотів, Панкуліч має нерухомість у Криму.
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"Ми закликаємо МВС, СБУ і ГПУ не допустити втечі людини, по якій вже є десятки заяв щодо кримінальних справ за грубі порушення виборчого законодавства", - наголошується у зверненні.
Як повідомляв УНІАН раніше, в "УКРОПі" заявляють про спробу зірвати вибори міського голови Дніпропетровська. Зокрема зазначається, що наразі ЦВК проводить екстрену нараду, на якій планується зірвати вибори міського голови.