Оприлюднено дані про явку виборців станом на кінець голосування

За даними Комітету виборців України, громадянської мережі ОПОРА та міських виборчих комісій, у більшості міст України, де сьогодні відбувався другий тур місцевих виборів, явка на дільниці не перевищила 40%.

Читайте такожВ ОПОРІ оприлюднили дані щодо явки виборців під час другого туру (інфографіка)

Київ

Уточнена явка виборців у Києві, згідно з даними Держреєстру виборців, становить 604 тис. 395 осіб або 28,35%.

Львів

У Львові на виборах міського голови станом на 20:00 явка виборців становила 39%, повідомили в КВУ.

Ужгород

В Ужгороді явка виборців становить майже 38%. За даними ОПОРИ з посиланням на озвучені під час засідання комісії цифри, загалом в Ужгороді проголосували 35 238 виборців із загальної кількості 95 927.

Івано-Франківськ

У Івано-Франківську на виборах міського голови обласного центру сьогодні проголосували 37,7% виборців. Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА. За її даними, станом на 20:00, участь у виборах взяли 67 917 виборців або 37,7% (всього у місті 180 019 виборців).

Запоріжжя

У Запоріжжі підсумкова явка виборців становить 36,6%: участь у другому турі виборів мера Запоріжжя взяли понад 220 тисяч осіб. Про це повідомив голова міської виборчої комісії Андрій Кондратенко.

Читайте такожХто переміг на виборах мерів: результати екзит-полів (остаточні дані)

Черкаси

У Черкасах явка виборців під час другого туру голосування на виборах міського голови становить 27,8%. Такі дані оголосили в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської облдержадміністрації.

Чернігів

У Чернігові станом на 20:00 явка виборців склала 46,39%, повідомили УНІАН у міській раді.

Суми

У Сумах явка станом на 20:00 становила близько 31%, у голосуванні взяли участь 72 тисячі 281 виборець. Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова міської виборчої комісії Світлана Ревякіна.

Хмельницький

У Хмельницькому, за даними міськвиборчкому, станом на 20:00 участь у голосуванні на виборах міського голови взяли 69 459 виборців, що становить 34% від загальної кількості.

Рівне

У Рівному явка виборців під час другого туру голосування на виборах міського голови становить 31,22%, повідомив член міської територіальної виборчої комісії Андрій Катеринчик.

Читайте такожУ Луцьку на виборчій дільниці чоловік з’їв бюлетень - КВУ

Луцьк

У Луцьку явка станом на 20:00 становила 43,11% - у голосуванні взяли участь 67 тис. 423 особи, розповіли у міській виборчій комісії.

Херсон

У Херсоні, за даними КВУ, станом на 20:00 явка на виборах міського голови становить 20,39%.

Чернівці

У Чернівцях явка під час другого туру виборів міського голови склала 28,8%, повідомили у міській виборчій комісії.

Житомир

У Житомирі, за даними ОДА, на виборах міського голови станом на 20:00 явка виборців склала 27,86%.

Додамо, голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що на виборах 15 листопада спостерігалась наднизька явка виборців на дільниці.