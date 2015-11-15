У ЦВК переконують, що не збиралися анульовувати результати виборів у Дніпропетровську

Про це заявила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна, передає ТСН.

"Стало відомо, що нібито створюється скандальна ситуація з приводу того, що ЦВК має ухвалювати якісь рішення та припиняти повноваження якихось членів ТВК. У неділю жодного засідання з цього приводу ЦВК проводити не буде", - заявила вона.

Усенко-Чорна також наголосила, що у Центрвиборчкомі відбулася "одна з рядових робочих нарад", де обговорювалися проблемні питання, жодних засідань щодо припинення діяльності ТВК у Дніпропетровську не було.

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Вона також уточнила, що обговорювалося питання щодо організації роботи Дніпропетровської міської виборчої комісії. "До ЦВК дійшла низка звернень, надійшла низка скарг, надійшли матеріали. Стоїть питання щодо ротації членів районних виборчих комісій у Дніпропетровськ. Обговорювались ці питання", - сказала Усенко-Чорна.

Як повідомляв УНІАН, в "УКРОПі" заявляють про спробу зірвати вибори міського голови Дніпропетровська. Зазначається, що наразі ЦВК проводить екстрену нараду, на якій планується зірвати вибори міського голови.