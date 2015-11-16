УКРОП: Час династії Вілкулів минув

Там, за попередніми результатами, перемагає кандидат від Об'єднання «Самопоміч» Юрій Милобог, якого перед другим туром підтримав УКРОП. Його суперник – Юрій Вілкул («Опозиційний блок») не готовий змиритися поразкою. Зараз на членів виборчих комісій чиниться безпрецедентний тиск з метою спотворити результати голосування.

Зокрема, народний депутат Борис Філатов повідомив, що «Вілкул-молодший вже зняв з чергування в Дніпропетровську весь свій набрід і відвіз назад автобусами в Кривий Ріг, щоб дотиснути Юру».

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«Наші активісти, активісти УКРОПу, надають максимальну підтримку криворізькій команді «Самопомочі». Сподіваємося на допомогу правоохоронних органів і керівника оперативного штабу у Дніпропетровській області, радника міністра Авакова Зоряна Шкіряка», – написав на своїй сторінці в Facebook керівник УКРОПу в Кривому Розі Микола Колесник, який посів на виборах мера у першому турі третє місце.

В УКРОПі зазначають, що поразка Юрія та Олександра Вілкулів на виборах мерів в Кривому Розі та Дніпропетровську відповідно свідчить про кінець династії Вілкулів.

«Громадянське суспільство більше не хоче бачити колишніх «регіоналів» при владі. Виборці своє слово сказали, тепер потрібно відстояти вибір громадян», – зазначили в партії.