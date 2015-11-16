Нардепи приїхали під ЦВК та викликали поліцію, аби потрапити всередину

Нардепи намагаються потрапити всередину будівлі, але там не відчиняли, повідомляє ТСН.

"Ми вирішили приїхати з Дніпропетровська до Києва, не допустити ухвалення ЦВК протиправних рішень, які фактично фальшують результати виборів або визнають їх неправомірними. Я думаю, що ми будемо до ранку і наступного дня чергувати тут", - заявив Купрій.

Нардепи викликали поліцію, аби правоохоронці допомогли їм зайти до Центрвиборчкому.

О 1:40 депутатів таки впустили в будівлю.

Близько 2-ї ночі депутатам вдалось зустрітись з членом ЦВК і, як вони кажуть, отримати докази підготовки фальсифікацій виборів.

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"Зустріч з одним представником членом ЦВК Олександром Шелестом. Він нам надав проект документів, які готувалися до цієї наради для ухвалення протиправного рішення по Дніпропетровську. Я їх буду вивчати, зараз дуже важко надати оцінку, дуже великий обсяг матеріалів, але я хочу сказати, що тут однозначно прослідковується політична складова, яка не має нічого спільного з законністю. Вона була, проте звісно вона не знайшла підтримки серед інших членів ЦВК. Зараз вдалося найти таке спільне порозуміння, що нас буде повідомлено, представників партії УКРОП про найближче засідання ЦВК", - заявив нардеп.

Як повідомляв УНІАН раніше, в "УКРОПі" заявляють про спробу зірвати вибори міського голови Дніпропетровська. Зокрема зазначається, що наразі ЦВК проводить екстрену нараду, на якій планується зірвати вибори міського голови.