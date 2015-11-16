Порошенко відверто назвав найбільшу проблему

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві на відкритті міжнародної антикорупційної конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо» («Запобігаємо. Боремося. Діємо»).

"Де я сьогодні бачу найбільшу проблему? Я буду з вами відвертий - це судова гілка влади", - сказав президент.

За словами Порошенка, все можливе для реформування судової гілки влади було вкладено в проект змін до Конституції в частині судової реформи. "Запускаємо процес потужного перезавантаження судової гілки влади", - підкреслив він.

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Президент зазначив, що вже багато політичних партій і діячів висловилися в підтримку розроблених змін до Конституції в частині судової реформи.

Разом з тим, глава держави наголосив, що 1 грудня має бути призначений антикорупційний прокурор з ряду вибраних незалежною комісією кандидатів, а всі антикорупційні справи будуть передані з Генеральної прокуратури України до Національного антикорупційного бюро.

Порошенко підкреслив, що 9 з 11 осіб, які вибирають антикорупційного прокурора, представляють громадські організації.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у виступі на конференції зазначив, що вважає проведення судової реформи, одним з головних завдань.