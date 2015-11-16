Суд залишив під вартою помічника нардепа Філатова Кошляка
Апеляційний суд Чернігівської області залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо утримання під вартою Михайла Кошляка, помічника народного депутата Бориса Філатова на громадських засадах.
Про це заявив адвокат Андрій Колесник після розгляду скарги захисту на ухвалу Новозаводського суду Чернігова про арешт Кошляка.
«Рішення апеляційної установи ще не готове, ми не бачимо обґрунтування – на підставі чого воно було винесене. Заперечень на апеляційну скаргу не було взагалі, але рішення, тим не менш, не на нашу користь. 19 листопада будемо знати, що напишуть в обґрунтуванні судді», – сказав А. Колесник.
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Нагадаємо, Михайло Кошляк є головою Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Крім того, він заснував наймасовіший спортивний клуб у регіоні – "Дзюдо – Дніпро", де з дітьми безкоштовно займаються тренери світового рівня. Клуб також відомий своїми доброчинними проектами та програмами соціальної адаптації дітей і підлітків.