Криворізька "Батьківщина" замінить своїх членів ТВК, що голосували за визнання перемоги Вілкула
Криворізька міська організація партії ВО "Батьківщина" вирішила замінити своїх представників до міської виборчої комісії, які голосували за визнання перемоги на виборах мера чинного голови міста Юрія Вілкула ("Опозиційний блок").
Про це йдеться в заяві Криворізької міськорганізації "Батьківщини".
"ВО "Батьківщина" підтримує загальну позицію демократичних сил Криворіжжя і буде боротися за визначення справедливого результату волевиявлення виборців. Ми проти фальсифікацій", - йдеться у ньому.
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У той же час зазначається, що партія замінить своїх представників у міськвиборчкомі.
"У нас немає претензій до наших представників у територіальній комісії. Але для отримання чистоти справедливих результатів голосування 15 листопада 2015 року, непотрібних спекуляцій, дестабілізації ситуації в місті ми вносимо пропозиції на територіальну комісію з виборів мера Кривого Рогу на заміну членів комісії за нашою квотою", - заявили в "Батьківщині".
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Нагадаємо, раніше було опубліковано заяву Криворізької міськорганізації "Батьківщини", в якому та визнає офіційні результати другого туру виборів мера Кривого Рогу і закликає інші партії "припинити спекуляції на цю тему".
У свою чергу в Дніпропетровській обласній організації партії заявили, що Криворізька міськорганізація насправді так само виступає за перегляд результатів виборів мера, як цього вимагає і партія "Самопоміч", чий кандидат Юрій Милобог виступав проти Вілкула у другому турі.