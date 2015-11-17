Криворізька "Батьківщина" замінить своїх членів ТВК, що голосували за визнання перемоги Вілкула

Про це йдеться в заяві Криворізької міськорганізації "Батьківщини".

"ВО "Батьківщина" підтримує загальну позицію демократичних сил Криворіжжя і буде боротися за визначення справедливого результату волевиявлення виборців. Ми проти фальсифікацій", - йдеться у ньому.

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У той же час зазначається, що партія замінить своїх представників у міськвиборчкомі.

"У нас немає претензій до наших представників у територіальній комісії. Але для отримання чистоти справедливих результатів голосування 15 листопада 2015 року, непотрібних спекуляцій, дестабілізації ситуації в місті ми вносимо пропозиції на територіальну комісію з виборів мера Кривого Рогу на заміну членів комісії за нашою квотою", - заявили в "Батьківщині".

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Нагадаємо, раніше було опубліковано заяву Криворізької міськорганізації "Батьківщини", в якому та визнає офіційні результати другого туру виборів мера Кривого Рогу і закликає інші партії "припинити спекуляції на цю тему".

У свою чергу в Дніпропетровській обласній організації партії заявили, що Криворізька міськорганізація насправді так само виступає за перегляд результатів виборів мера, як цього вимагає і партія "Самопоміч", чий кандидат Юрій Милобог виступав проти Вілкула у другому турі.