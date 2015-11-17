Криворізька "Батьківщина" визнала обрання Вілкула, обласна організація каже протилежне

Про це "Українській правді" повідомив заступник з ідеологічних питань керівника Дніпропетровської облорганізації партії Олег Робкін, відповідаючи на питання про поширену від імені криворізької "Батьківщини" заяву про визнання виборів легітимними.

"Динаміка підрахунку голосів виборів була така: вони йшли ноздря в ноздрю. А потім з'явилися додаткові факти можливих фальсифікацій. Ми це питання обговорили на бюро, і Криворізька організація погодилась з позицією демократичних сил стосовно перевірки фактів фальсифікації виборів мера Кривого Рогу і підтримує ініціативу щодо перерахунку голосів", - зазначив він.

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"Якщо фактично є такі матеріали, ми будемо підтримувати демократичні сили. Але потрібні факти", - сказав Робкін у відповідь на уточнююче питання, чи підтримає "Батьківщина" вимогу про скасування результатів виборів на деяких дільницях, як про це раніше заявляли представники "Самопомочі".

Водночас, коментуючи те, що представники "Батьківщини" у міській виборчій комісії голосують в унісон з представниками "Опозиційного блоку" і підтримали кінцевий протокол про обрання Юрія Вілкула мером міста, Робкін сказав: "В мене немає таких фактів. Я не маю фактичного матеріалу для обговорення цієї теми".

В той же час у заяві за підписом голови Криворізької міської організації "Батьківщини" Ольги Бабенко, поширеній напередодні, говорилося, що два представники міськвиборчкому від цієї партії проголосували за затвердження кінцевого протоколу.

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"Ми маємо всі підстави вважати другий тур виборів міського голови у Кривому Розі такими, що відбулися, а результат – легітимним. Просимо інші політичні сили припинити спекуляції на цю тему", - сказано в заяві.

В свою чергу Робкін не зміг відповісти, коли саме була підготовлена ця заява Криворізької міськорганізації партії.

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