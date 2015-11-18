В "Борисполі" затримали росіянина, що воював у Сирії і розшукувався Інтерполом (відео)

15:04, 18 листопада 2015
Політика
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17 листопада в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.

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Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Прикордонники виявили його в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу. Чоловік розшукувався для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з тероризмом.

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Чоловік був виявлений серед пасажирів, які прибули з Афін (Греція).

За попередньою інформацією, особа підозрюється у поширенні екстремістських ідей та участі у незаконному озброєному формуванні на території Сирії.

Стосовно затриманого поінформовано чергового українського бюро Інтерполу в Києві. Наразі його передали співробітникам поліції.

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