В "Борисполі" затримали росіянина, що воював у Сирії і розшукувався Інтерполом (відео)
17 листопада в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
Прикордонники виявили його в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу. Чоловік розшукувався для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з тероризмом.
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Чоловік був виявлений серед пасажирів, які прибули з Афін (Греція).
За попередньою інформацією, особа підозрюється у поширенні екстремістських ідей та участі у незаконному озброєному формуванні на території Сирії.
Стосовно затриманого поінформовано чергового українського бюро Інтерполу в Києві. Наразі його передали співробітникам поліції.
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