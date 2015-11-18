В "Борисполі" затримали росіянина, що воював у Сирії і розшукувався Інтерполом (відео)

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Прикордонники виявили його в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу. Чоловік розшукувався для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з тероризмом.

Читайте такожРФ застосувала стратегічні бомбардувальники проти ІДІЛ (відео)

Чоловік був виявлений серед пасажирів, які прибули з Афін (Греція).

За попередньою інформацією, особа підозрюється у поширенні екстремістських ідей та участі у незаконному озброєному формуванні на території Сирії.

Стосовно затриманого поінформовано чергового українського бюро Інтерполу в Києві. Наразі його передали співробітникам поліції.

Читайте такожВ аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого Інтерпол розшукує за участь в ІДІЛ