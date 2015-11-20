Порошенко: Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну

Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

Читайте також"Ми в одній антитерористичний коаліції": Порошенко закликав об'єднатися у боротьбі з тероризмом

"Дуже зворушлива зустріч з Папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за мир в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

"Я попросив Папу щодо завершення беатифікації Митрополита Андрея Шептицького, а також і розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана Чміля, який був духовним наставником Папи в Аргентині. Запросив Його Святість відвідати Україну і Він запрошення прийняв", - повідомив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України перебуваї з офіційним візитом у Ватикані.