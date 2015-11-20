Порошенко: Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну
Папа Римський Франциск під час зустрічі з Петром Порошенком прийняв запрошення відвідати Україну.
Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.
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"Дуже зворушлива зустріч з Папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за мир в нашій державі", - йдеться у повідомленні.
"Я попросив Папу щодо завершення беатифікації Митрополита Андрея Шептицького, а також і розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана Чміля, який був духовним наставником Папи в Аргентині. Запросив Його Святість відвідати Україну і Він запрошення прийняв", - повідомив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України перебуваї з офіційним візитом у Ватикані.
Дуже зворушлива зустріч з Папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за мир в наші...Posted by Петро Порошенко on 20 ноября 2015 г.