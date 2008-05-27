Протоколи з мокрими печатками у КМДА зустрічають з пожежниками

Члени Печерської районної територіальної виборчої комісії привезли у приміщення Київської міської виборчої комісії документацію щодо результатів голосування на дострокових виборах столичного міського голови та депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, бюлетені та протоколи з Печерського району вийшли приймати всі члени столичного тервиборчкому.

Виборчу документацію привезли двома невеличкими фургонами та вантажівкою. Колону автомобілів супроводжувала міліція. Бюлетені розвантажуються з авто у цегляне приміщення на зразок гаражного, що розташоване у дворі Київської міської державної адміністрації. Тут же знаходиться машина пожежної охорони.

Після того як усі документи розвантажать, члени тервиборчкому повернуться у приміщення прес-центру, що працює в мерії, і перевірятимуть на своєму засіданні протоколи з мокрими печатками, передані Печерським тервиборчкомом.

Передбачається, що засідання КМТВК, яке зараз розпочнеться, триватиме безперервно доти, доки свої протоколи не здадуть всі районні виборчі комісії.

Як повідомляв УНІАН, голова столичного тервиборчкому Галина БІЛИК повідомила, що п’ять районів Києва станом на 11.00 готові передати виборчу документацію до КМТВК. Крім Печерського, це Голосіївський, Солом’янський, Деснянський та Подільський райони.