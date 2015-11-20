Усі країни Євросоюзу ратифікували асоціацію Україна-ЄС

Про це глава держави повідомив в Twitter.

"Брюссельський Парламент ратифікував Угоду про Асоціацію з Україною. Тепер асоціацію з нами ратифікували всі держави. Слава Україні!" - повідомив Порошенко.

Бельгійський Парламент в Брюсселі ратифікував Угоду про Асоціацію з Україною.Тепер асоціацію з нами ратифікували всі держави. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 20, 2015

Таким чином парламент Королівства Бельгії ратифікував угоду.

Водночас на сайті Європейської комісії зазначається, що на даний момент повністю виконали усі необхідні процедури із завершення ратифікації угоди та передачі Генеральному секретаріату Ради Євросоюзу ратифікаційних грамот 23 країни-члени ЄС. Зокрема, це Австрія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Хорватія, Ірландія, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Португалія, Польща, Румунія, Швеція, Фінляндія, Словенія та Словаччина.

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Проте до Генерального секретаріату ЄС ратифікаційні грамоти не надходили від Бельгії, Кіпру, Греції, Італії та Нідерландів. Таким чином, ці п'ять країн ще не завершили усі необхідні процедури для ратифікації угоди.