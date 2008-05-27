Луценко звинувачує Ющенка у підтримці «змови Балоги і Колеснікова»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що в державі відбувається політичний переворот, спрямований на повернення “кучмізму”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Києві, звертаючись з відповідним попередженням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, коаліції демократичних сил, а також до виборців, які підтримали демократичні сили.

Ю.ЛУЦЕНКО звинуватив главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ та одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА у змові, спрямованій на розвал демократичної коаліції, створення так званої “широкої коаліції” та повернення держави в “замовні часи кучмізму”.

Процеси, що відбуваються, Ю.ЛУЦЕНКО назвав “державним” та “політичним” переворотом, а також назвав “абсолютно очевидним” факт підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ зазначеного “плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА”.