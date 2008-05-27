Мер Києва Леонід Черновецький стверджує, що він нормальний.

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок.

"Як би мене не представляли. А говорили усе, що завгодно: що я наркоман, що я не зовсім нормальний. Я нормальний. Я на відміну від міністра внутрішніх справ служив у військах МВС", - сказав він.

"Мало того, я успішний. Усе, чим я займався, закінчувалося успіхом. Але для цього потрібен шлях. Мене багато хто не розуміє у житті, але результат у мене скрізь. Коли я керував заводом, коли був наймолодшим проректором з науки, хоча я ніколи не мав протегування, нічого такого не було", - підкреслив Черновецький.

"У мене скрізь усе виходило", - заявив він.

Українська правда