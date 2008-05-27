Янукович побачив у київських виборах крок до розвалу коаліції

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що результати дострокових виборів у Києві можуть призвести до розвалу коаліції.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу, повідомили УНІАН у прес-службі Парті регіонів.

„Результат київських виборів похитне коаліцію, яка нині є умовною. Вибори у Києві – це черговий крок до розвалу коаліції”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за словами лідера Партії регіонів, результати виборів не стали неочікуваними.

„Ми добре розуміли, що вибори, які проходять за межами законів, сприйматися киянами не будуть. Україна і світ побачили, що так звана демократична коаліція знову підмінила законність політичною доцільністю”, - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, фракції Партії регіонів у Верховній Раді вдалося зупинити низку рішень про проведення дострокових виборів в інших містах, оскільки це могло призвести до хаосу.