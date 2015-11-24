У "Народному фронті" пропонують обговорити "перезавантаження" Кабміну

Про це з парламентської трибуни заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

За його словами, кінцева мета — влаштувати повзучий державний переворот, реванш "янучар" і зміна курсу України з проєвропейського на пропутінський.

"Це — план антиукраїнських сил. Вони влаштували масовану інформаційну атаку проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, президента Петра Порошенка і їх команд. Ці потуги фінансуються олігархами, в тому числі російськими", - заявив він.

За його словами, уряд на чолі з Яценюком працює в самих складних умовах за всі роки незалежності. "Це перший уряд, преодолевшее монополію Росії на постачання енергоресурсів, укротило багатомільярдні апетити олігархів, максимально наблизило наших громадян до безвізового режиму з країнами ЄС. При цьому забезпечується армія, виплачуються всі соціальні виплати і знаходяться ресурси для їх поступового збільшення",- нагадав Бурбак.

Депутат заявив, що прем'єр-міністр ще 2 місяці тому звертався до вас з пропозицією подати свої кандидатури від кожної фракції для переформатування і посилення Кабміну. Але ніяких пропозицій не було. Тому "Народний фронт" ще раз пропонує фракціям парламентської коаліції запропонувати свої кандидатури.

"Ми пропонуємо зібрати у Президента раду коаліції за участю прем'єра і голови Верховної Ради, і відверто обговорити "перезавантаження" уряду і план дій коаліції на найближчий час. У Президента, прем'єра, голови Верховної Ради та коаліції має бути спільне бачення актуальних змін — зокрема, в галузі освіти, охорони здоров'я, податкової реформи. Також повинні узгодити кроки для продовження фінансової допомоги з боку МВФ — без цього Україна не виживе",- резюмував лідер фракції.