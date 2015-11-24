Заступник міністра оборони Гусєв подав у відставку

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Учора я прийняв рішення написати заяву на звільнення, яку вчора я віддав Міністру оборони України, в команді якого дуже приємно та почесно працювати у складний для Держави час", - пояснив Гусєв, додавши, що причиною для заяви є різного роду публікації та інформаційні повідомлення.

Читайте такожЗМІ: заступник міністра енергетики написав заяву про відставку

«Тепер мою долю має вирішити він (міністр), а Вас, мої шановні читачі, прошу з розумінням віднестись до тих повідомлень та прес-конференцій, що так ретельно плануються людьми, яким не подобається наша робота в Міноборони", - додав Гусєв.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України створено підрозділ для проведення психологічного опитування кандидатів на різні посади, в якому використовуватимуть поліграф.