Міноборони створило підрозділ з перевірки кандидатів на посади на "детекторі брехні"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Гусєв сьогодні на відкритті Першого міжнародного антикорупційного тижня у Національному університеті імені Івана Черняховського.

Під час презентації журналістам роботи поліграфа директор департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино повідомив, що відомство упродовж півроку провело низку заходів, щоб створити відповідний підрозділ, в тому числі була розроблена нормативна база, відібрані та пройшли підготовку 10 кращих психологів відомства, на тендерних торгах придбано три поліграфа вітчизняного виробництва "Рубікон".

За словами Яцина, на поліграфі вже пройшли перевірку 175 осіб, з яких 32% отримали відмову у зайнятті тих чи інших посад в Міноборони і Генеральному штабі. "Це особи, які подавали свої кандидатури на досить високі посади", - сказав Яцино.

У свою чергу Гусєв, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що він також проходив перевірку на поліграфі. "Принципова позиція міністра оборони - люди, які приходять у міністерство, мають бути кришталево чисті", - зазначив він.

За словами заступника міністра, у подальшому неодноразово відповідні тестування на "детекторі брехні" будуть проходити представники департаменту державних закупівель. Крім того, з певною періодичністю будуть перевірятися і працівники інших структурних підрозділів міністерства.