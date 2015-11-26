Порошенко подякував Обамі за військову допомогу Україні

Про це Порошенко написав у своєму "Твіттері".

"Дякую Президенту Обамі за потужну військову допомогу Україні!", - написав він.

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Український президент назвав рішення американського колеги прикладом партнерської солідарності та підтримки.

Нагадаємо, Обама підписав оборонний бюджет США, який передбачає виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 мільйонів доларів протягом 2016 фінансового року.