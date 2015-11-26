ГПУ відкрила справу щодо китайського судна, яке протягує кабель з Росії до Криму (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.

“Днями було відкрито кримінальне провадження щодо події, пов'язаної з китайським судном, яке фактично прокладало кабель для постачання електроенергії з Росії до Криму. Як тільки до нас надійшла відповідна інформація, наші працівники відкрили провадження. На сьогодні разом з управлінням міжнародного співробітництва ми готуємо запити, щоб встановити власника судна, особи членів екіпажу та інші обставини цієї події, щоб підготувати підозри та в рамках міжнародного співробітництва почати процедуру притягнення до відповідальності винних осіб”, - сказав Куценко.

Він також додав, що кримінальне провадження відкрито за ст. 332 прим.1 - Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї – Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Криму розповіли, як будуть вирішувати проблему відсутності світла на дорогах і в портових містах

Як повідомляв УНІАН, через підрив 20 листопада опор ліній електропередач у Херсонській області територію тимчасово окупованого Криму знеструмлено. Півострів частково забезпечується електроенергією за рахунок власних генеруючих потужностей.

Учасники товарної блокади Криму не допускали ремонтні бригади до елетроопор.

24 червня учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до пошкоджених ліній електропередачі лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

Сьогодні, 26 листопада, вранці ремонтні бригади держкомпанії «Укренерго» припинили ремонт пошкодженої лінії електропередачі до Криму 220 кВ "Каховська-Титан", оскільки цього вимагали активісти блокади півострова.

Як повідомили у компанії, один з лідерів акції Ленур Іслямов заявив, що «активісти висунули вимоги до окупаційної влади щодо звільнення політв'язнів, і поки не будуть виконані ці умови, електропостачання на територію АР Крим не відновлюватимуть».