Кримські татари озвучили умови, за яких згодні дати Криму світло

Про це сказав один із лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, повідомляє "Крим. Реалії".

"Вони повинні зробити якісь зустрічні кроки. Я вважаю, що вони мають, в першу чергу, звільнити Ахтема Чийгоза, знакових фігур. Але нічого цього не роблять. Тому зараз такий пресинг з боку громадськості, якого біса ми повинні включати їм світло", - сказав Джемілєв.

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За словами депутата, українське керівництво наполягає на тому, щоб поставки в Крим поновилися, оскільки, за умовами договорів, укладених між Києвом і Москвою, Україна змушена платити Росії великі штрафи за збої.

Однак у той же час, як стверджує Джемілєв, кримські татари вважають, що енергетична блокада повинна продовжуватися.

"Штаб сказав: "обрубати поки дроти. Поки не буде команди з Києва, ми вам не дамо включити". Ось така ситуація на сьогоднішній день, як буде завтра - подивимося", - заявив Джемілєв.

При цьому він підкреслив, що поки його соратники не збираються дозволяти відновлювати постачання електроенергії до Криму.

Як повідомлялося, в Криму 22 листопада через пошкодження опор ЛЕП в Херсонській області в 00:25 відбулося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. Увечері 24 листопада в "Укренерго" повідомили, що ремонтні бригади полагодили опору однієї з пошкоджених ліній електропередач у Херсонській області – "Каховка-Титан".

Півострів зараз забезпечується електроенергією, виробленою джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії після анексії півострова 2014 року. Однак цих потужностей не вистачає.