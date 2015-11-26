Порошенко сподівається, що результати розслідування щодо "Боїнга" оприлюднять вже до кінця року

Президент України Петро Порошенко очікує, що до кінця року будуть оприлюднені результати кримінального розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» (рейс МН17) та названі винні за скоєння цього теракту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте сьогодні у Гаазі.

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«Взаємовідносини між Нідерландами та Україною перейшли абсолютно на інший рівень особливо після трагедії МН17. Ми домовились про прозоре міжнародне розслідування того, що відбулось», - зазначив Порошенко.

«Ми вже бачили результати технічного розслідування, зараз відбувається кримінальне розслідування, і я думаю, що до кінця року ми побачимо вже результати цього розслідування, побачимо відповідальних за цю жахливу руйнівну трагедію, за цей жахливий терористичний акт», - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.