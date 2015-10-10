Оприлюднення заключного звіту щодо катастрофи малайзійського Боїнга заплановане на лютий - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.

“Думаю, що голландська сторона вже скоро підійде до заключного етапу (розслідування). Планується це на лютий 2016 року, наскільки нас поінформували”, - сказав Остафійчук.

Читайте такожУ Росії підірвали Boeing для розслідування аварії на Донбасі

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв – піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізми для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.