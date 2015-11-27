Рада закрила сьогоднішнє засідання, не розглянувши жодного законопроекту
14:12, 27 листопада 2015Політика
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Сьогодні в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.
Наступне засідання відбудеться 8 грудня / Фото УНІАН
Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд закрила сьогоднішнє засідання парламенту.
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Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступне засіданні відбудеться 8 грудня.
Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту, оскільки в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.
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