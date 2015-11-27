Рада закрила сьогоднішнє засідання, не розглянувши жодного законопроекту

Сьогодні в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд закрила сьогоднішнє засідання парламенту. Читайте такожГройсман вважає, що нинішня Рада працює втричі інтенсивніше за попередні Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступне засіданні відбудеться 8 грудня. Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту, оскільки в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.

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