Рада закрила сьогоднішнє засідання, не розглянувши жодного законопроекту

14:12, 27 листопада 2015
Політика
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Сьогодні в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.

Следующее заседание состоится 8 декабря / Фото УНИАН

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд закрила сьогоднішнє засідання парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступне засіданні відбудеться 8 грудня.

Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту, оскільки в сесійній залі була недостатня кількість депутатів.

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