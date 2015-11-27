УКРОП протидіятиме купівлі голосів на виборах у Маріуполі
На місцевих виборах у Маріуполі, які відбудуться 29 листопада, УКРОП вживатиме заходів, аби запобігти скуповуванню голосів, повідомив кандидат на посаду міського голови від партії Роман Соколов.
«Ми (УКРОП. – Ред.) спільно з «Правим сектором» організуємо акцію під умовною назвою «Скажемо купівлі голосів стоп!». За підтверджену інформацію про купівлю голосів людина гарантовано отримає винагороду», – розповів Соколов.
За його словами, кожен мешканець Маріуполя, у якого спробують «купити голос», зможе зателефонувати на номер «гарячої лінії» і заявити про цей факт.
«Приїжджають люди, фіксують все це і (заявник. – Ред.) отримує грошову винагороду», – сказав Роман Соколов.
У разі виявлення спроб купівлі голосів в УКРОПі просять звертатися за телефонами (067) 195 92 26, (050) 295 49 81. Інформацію передаватимуть у правоохоронні органи. Порушники мають бути покарані, зазначили в УКРОПі Маріуполя.